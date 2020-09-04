Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал ситуацию в восточном Средиземноморье

Турция выступает за диалог с целью устранения напряженности в восточной части Средиземного моря. Мы готовы к переговорам с Грецией без предусловий, однако Афины избегают диалога.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя в Анкаре напряженность в Средиземноморье.

По словам Чавушоглу, позиция Турции основана на нормах международного права и совершенно справедлива, о чем знают и страны Европейского союза.

«Мы верим в справедливость свой позиции и готовы ее отстаивать, тогда как глава МИД Греции отказался от встречи со мной», — сказал министр.

Чавушоглу отметил, что Афины отказались и от посредничества НАТО в диалоге с Анкарой.

«Небезынтересно, что греческая сторона опровергла заявление генсека НАТО по данному вопросу. Вначале Греция согласилась на диалог, а затем заявила, что не давала согласия. В итоге греки опровергли самих себя», — сказал турецкий министр.

При этом он отметил, что к антитурецким провокациям Грецию наиболее активно подталкивает Франция.

«У Турции единственная цель в Средиземном море – отстаивать национальные интересы и интересы турок-киприотов. Мы готовы с сотрудничеству со всеми прибрежными странами», — подчеркнул глава дипломатии.