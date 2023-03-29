Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн посетит Азербайджан в апреле.

Как сообщает #, об этом он заявил сегодня по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Наша делегация приедет в Азербайджан, чтобы улучшить торговые связи между нашими странами», — сказал Эли Коэн, добавив, что потенциал развития отношений между Израилем и Азербайджаном огромен.

«Израиль приложит все все усилия, чтобы расширить связи с Азербайджаном в экономической, технологической и других сферах», — заявил глава МИД.