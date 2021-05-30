Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази прибыл в воскресенье с визитом в Каир. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia. Это первый за 13 лет визит главы израильского внешнеполитического ведомства в Египет.

Основной темой переговоров глав МИД двух стран станет достижение постоянного соглашения о перемирии между палестинцами и израильтянами, в котором Каир выступает главным посредником и наблюдателем. Во время майского противостояния в Газе Ашкенази несколько раз общался по телефону со своим египетским коллегой Самехом Шукри. В ходе одного из разговоров Шукри пригласил Ашкенази в Каир для обсуждения дальнейших шагов по сохранению и закреплению режима прекращения огня. Как заявил перед вылетом Ашкенази, на переговорах в столице Египта он намерен обсудить с Шукри проблему восстановления Газы, а также механизмы политического урегулирования.

Тем временем, по информации телеканала Extra news, по распоряжению президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Израиль и Палестину направилась делегация представителей сферы безопасности высокого уровня во главе с руководителем египетской разведки Аббасом Камелем. Накануне она прибыла в Тель-Авив, в воскресенье запланированы переговоры с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху, которые будут посвящены вопросам стабилизации режима прекращения огня и восстановления сектора Газа.

Позднее египетские представители встретятся с палестинской администрацией в Рамалле. (ТАСС)