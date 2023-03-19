Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан планирует на следующей неделе посетить Москву с официальным визитом. Об этом он заявил в воскресенье на пресс-конференции в Тегеране.

Абдоллахиан упомянул о планирующемся визите, комментируя обвинения в поставках России иранских беспилотников для использования на Украине. «Иран не поддерживает ни одну из сторон конфликта. <…> Три дня назад в разговоре с [главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом] Боррелем я передал сообщение для украинской стороны о том, что на следующей неделе поеду в Москву для переговоров по вопросам безопасности в рамках усилий Ирана, направленных на прекращение войны», — приводит слова министра агентство Tasnim. Он также призвал Киев отказаться от обвинений в адрес Тегерана и сосредоточиться на диалоге.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали утверждения о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что российская армия использует дроны отечественного производства. В начале ноября 2022 года Абдоллахиан заявил, что Иран поставлял беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. (ТАСС)

