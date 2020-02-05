Глава МИД Ирана обсудил с главой Палестины «сделку века»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел телефонные разговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом и главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Хания о предложенной США «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию, сообщил иранский МИД.
Разговор с Аббасом состоялся во вторник, в ходе него стороны отвергли предложенный США план, подчеркнув необходимость «сплотить исламский мир для поддержки Палестины».
В беседе с лидером ХАМАС Зариф заявил, что поддерживает борьбу палестинцев.(РИА Новости)