Глава МИД Ирана обсудил с главой Палестины «сделку века»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел телефонные разговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом и главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Хания о предложенной США «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию, сообщил иранский МИД.