Глава МИД Ирана обсудил с главой Палестины «сделку века»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел телефонные разговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом и главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Хания о предложенной США «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию, сообщил иранский МИД.
Разговор с Аббасом состоялся во вторник, в ходе него стороны отвергли предложенный США план, подчеркнув необходимость «сплотить исламский мир для поддержки Палестины».
В беседе с лидером ХАМАС Зариф заявил, что поддерживает борьбу палестинцев.(РИА Новости)
| 2020-02-05T13:55:50+00:00 5 февраля 2020, 15:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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