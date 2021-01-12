Глава МИД Ирана назвал Помпео лжецом

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал обвинения США в адрес Тегерана в связях с террористической группировкой «Аль-Каида» выдумкой.

Как передает РИА Новости, об этом Зариф написал в Twitter.

«Начиная с Кубы (включение в список государств-спонсоров терроризма) до фиктивного рассекречивания информации по Ирану и утверждений по поводу «Аль-Каиды» господин «мы врем, обманываем, воруем» жалким образом заканчивает свою ужасную карьеру воинственными лживыми речами», — написал Зариф.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что он стал прибежищем «Аль-Каиды». По его словам, эта организация сосредоточила свое руководство в Тегеране, где власти страны позволяют ей «собирать деньги, связываться с членами организации по всему миру».

Еще в середине ноября Иран отверг информацию СМИ о ликвидации в Тегеране израильскими агентами одного из главарей группировки, причастного к нападениям на американские посольства в Африке в 1998 году. Тогда МИД Ирана сообщил, что членов «Аль-Каиды» в Иране нет.

В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в заявлении отметил, что обвинения Помпео в последнюю неделю «правления разбойного режима Трампа» демонстрируют бессилие и провал политики давления на Тегеран.

Представитель иранского МИД также назвал серию публикаций Помпео в Twitter с обвинениями в адрес Тегерана и руководства страны в терроризме и угрозах США и Израилю «гневной истерией».