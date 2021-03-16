Глава МИД Греции выразил готовность встретиться с Чавушоглу

Глава МИД Греции Никос Дендиас готов встретиться с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в подходящей атмосфере. Об этом Дендиас сообщил журналистам по итогам встречи с палестинским коллегой Риядом аль-Малики в Афинах, сообщает Анадолу.

Греческий министр отметил, что принципы внешней политики Греции заключаются в полном и последовательном соблюдении международного и морского права.

Дендиас также коснулся 62-го раунда консультаций между Турцией и Грецией.

По его словам, в Афинах надеются, что устранение единственного противоречия с Турцией, а именно определение исключительной экономической зоны и континентального шельфа в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, создаст основу для урегулирования на основе UNCLOS (Конвенция ООН по морскому праву) и международного права.

По словам Дендиаса, Афины готовы ответить на «односторонние обвинения» Турции в адрес Греции в «надлежащее время и посредством дипломатических каналов».

Глава ведомства сообщил, что политические консультации между Министерствами иностранных дел двух стран начнутся 17 марта, в Афинах.

«Хотел бы встретиться со своим турецким коллегой и другом Мевлютом Чавушоглу, но, конечно, такая встреча пройдет в подходящей атмосфере. Встреча должна пройти в соответствующей атмосфере, чтобы иметь смысл»,- добавил министр.