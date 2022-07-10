Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сожалеет, что Запад не может осуществить военное вмешательство в войну в Украине для защиты мирных жителей.

«Я хотела бы, например, пообещать, что мы гарантируем гуманитарные коридоры из районов Украины, за которые идут бои», — сказала Бербок в интервью изданию Der Spiegel. «Но мы не можем этого обеспечить. Такое обещание должно быть подкреплено военными мерами», — указала глава МИД ФРГ.

«Хорошая внешняя политика означает, что вы сохраняете трезвую голову, даже когда в груди у вас все кипит», — отметила Бербок. «Терпеть, когда ничего не можешь сделать, — в этом иногда заключается жестокость внешней политики», — добавила она. (DW)