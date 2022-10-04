Международное сообщество не испугается угроз президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие, однако относиться к его словам нужно серьезно. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе визита в Варшаву, сообщает Reuters.

«Путин не впервые прибегает к таким угрозам. Они безответственны, и мы должны отнестись к ним серьезно», — подчеркнула Бербок.

Глава МИД Германии назвала риторику Путина попыткой шантажировать западные правительства в условиях «жестокой агрессивной войны, которая длится более 200 дней».