Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Россию воздерживаться от угроз в адрес Украины и соблюдать фундаментальные правила взаимоотношений в Европе. «У нас нет другого выбора, кроме как защищать наши общие правила, даже если это будет иметь высокую экономическую цену», — сказала Бербок во вторник, 18 января, в Москве на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Она сослалась на высокую концентрацию российских войск у украинской границы. По словам Бербок, «более 100 тысяч российских военнослужащих и военная техника были сосредоточены у границ Украины без видимой причины», и «это сложно не рассматривать как угрозу». На Западе опасаются, что Россия может использовать эти войска для вторжения в Украину. В Кремле планы нападения категорически отрицают.