Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве способствовала усилению предсказуемости в отношениях двух стран. Такое мнение высказал в четверг ТАСС глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

«Позитивно то, что президенты встретились так скоро после начала работы новой администрации США. Поскольку речь идет о первой встрече, самым важным результатом, скорее всего, является открытие работающего диалога между руководством США и России. Внушает надежду, что президенты назвали свою встречу конструктивной», — сказал он.

«Эта встреча способствовала [укреплению] стабильности и предсказуемости в отношениях США и России. То, что было решено продолжить обсуждение [двумя странами] стратегической стабильности и кибербезопасности, является положительным [итогом] для всех. С точки зрения Финляндии, интересно, что президенты также затронули вопросы, касающиеся Арктического региона», — заключил Хаависто. (ТАСС)