Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс не поддержала идею создания списка артистов, поддерживающих агрессию РФ против Украины.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает портал ERR .

Неделю назад вицемер Таллинна Каарел Оя направил министру иностранных дел заявление, в котором просил правительство ввести санкции в отношении артистов, оправдывающих российскую агрессию в Украине.

«Я не поддерживаю составление отдельных именных списков. Если мы составим список из пятнадцати человек, то сможет ли шестнадцатый или восемнадцатый человек, не попавший в этот список, приехать в Эстонию?» – спросила Эва-Мария Лийметс.

«Мы не составляли публичных именных списков и на данный момент не считаем это оправданным», — подчеркнула Лийметс, отметив, что, по ее мнению, списки не решат проблему.

«Мы предполагаем, что организаторы сами примут ответственность, — заявила министр иностранных дел. — Со своей стороны мы, конечно, пытаемся донести до организаторов мероприятий информацию о том, что в Эстонии не приветствуется подстрекательство к войне».

«Сейчас санкции оправданы, — заявил вицемер Таллинна Каарел Оя. — Прежде всего, вопрос заключается в правовой определенности. Министерство культуры рекомендовало не сотрудничать с этими артистами, но возложило всю ответственность на реализацию этой рекомендации на стороны, связанные с организацией концертов.

«Если одна из сторон прекращает договор, то можно пойти к другому агенту по продаже билетов», — объяснил вицемер Таллинна необходимость правовой определенности.

Вопрос о введении санкций в отношении артистов из РФ возник в связи с концертом звезды российской эстрады Филиппа Киркорова, который должен был состояться в Таллиннском Тондирабе 27 мая. Киркоров также известен как поклонник Путина. С 19 января в Литве действует запрет на въезд для певца. Летом 2021 года Украина включила Киркорова в список лиц, угрожающих национальной безопасности. В Эстонии петиция о запрете концерта Киркорова собрала 6677 подписей (www.eurointegration.com.ua).