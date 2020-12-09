Глава МИД Азербайджана встретился с иранским коллегой

В рамках официального визита в Иран министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 9 декабря встретился с иранским коллегой Мохаммедом Джавадом Зарифом.

Как сообщает МИД Азербайджана, на встрече министры обсудили текущую ситуацию в регионе, в частности после подписания 10 ноября трехстороннего заявления.

Джейхун Байрамов проинформировал иранского коллегу о 44-дневной Отечественной войне, в результате которой были освобождены азербайджанские земли.

Мохаммад Джавад Зариф поприветствовал освобождение оккупированных территорий.

Стороны обменялись мнениями по развитию двустороннего сотрудничества, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

| 2020-12-09T21:34:49+04:00 9 декабря 2020, 21:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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