Глава МИД Азербайджана встретился с иранским коллегой

В рамках официального визита в Иран министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 9 декабря встретился с иранским коллегой Мохаммедом Джавадом Зарифом.

Как сообщает МИД Азербайджана, на встрече министры обсудили текущую ситуацию в регионе, в частности после подписания 10 ноября трехстороннего заявления.

Джейхун Байрамов проинформировал иранского коллегу о 44-дневной Отечественной войне, в результате которой были освобождены азербайджанские земли.

Мохаммад Джавад Зариф поприветствовал освобождение оккупированных территорий.

Стороны обменялись мнениями по развитию двустороннего сотрудничества, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.