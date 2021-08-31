Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.

Дж.Байрамов поздравил главу МИД Ирана с назначением на эту должность и пожелал ему успехов в работе.

Министр подчеркнул, что дружеские отношения между Азербайджаном и Ираном опираются на глубокие исторические корни и отметил наличие обширной повестки двухстороннего сотрудничества. Глава МИД Азербайджана добавил, что страны успешно реализовали ряд совместных проектов.

Стороны также обсудили текущую ситуацию в регионе и другие вопросы двухстороннего сотрудничества.