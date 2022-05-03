Глава МИД Австрии Александр Шалленберг считает, что формат сотрудничества «Восточное партнерство» больше не работает.

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«»Восточное партнерство», которые мы разработали, не работает. Его нет. Нам нужно пересмотреть всю концепцию политики соседства ЕС», — отметил Шалленберг.

По его словам, ЕС больше не может ограничиться полумерами в отношении соседних стран.

«Вакуума нет. Это либо наша модель, либо чья-то другая», — добавил он, описывая будущее приграничных к ЕС государств, в частности, Украины и Молдовы.

Глава австрийского МИД призвал Брюссель «не увлекаться расчетами, и законами, и подробностями» в вопросе членства в ЕС, а признать, что присоединение новых стран нужно рассматривать в качестве необходимости для «борьбы с пагубным влиянием России».

Программа «Восточное партнерство» была запущена Европейским союзом в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами — Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.