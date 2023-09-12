Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что «золотой век» газа подходит к концу — к 2030 году спрос на него пойдет на спад в странах с развитой экономикой. Причинами он назвал конкуренцию со стороны возобновляемых источников энергии и ускоренный отказ Европы от российского газа. Об этом он написал в своей колонке для Financial Times.

«В конце этого десятилетия спрос на газ в странах с развитой экономикой пойдет на спад. Это связано с тем, что возобновляемые источники энергии все больше превосходят газ в производстве электроэнергии… ускоренным отказом Европы от газа после начала конфликта России на Украине», — написал Бироль.

В 2011 году МЭА опубликовало доклад, где говорилось о «золотом веке» газа и прогнозировалось значительное увеличение его добычи. Однако теперь, по словам Бироля, даже без новой «зеленой» политики спрос на газ достигнет пика в ближайшие годы.

При этом глава МЭА отметил, что спад будет характерен для развитых стран. В развивающихся государствах, особенно в Азии, спрос на газ продолжит расти. Поэтому инвестиции в нефтегазовую отрасль по-прежнему необходимы, чтобы избежать резкого падения добычи, считает он. (Газета.Ру)