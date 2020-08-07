Глава контрразведки США обвинил Россию в помощи Трампу

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия пытается «очернить» кандидата в президенты США Джо Байдена и поддержать действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление Эванины.

«Россия использует целый ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Байдена и то, что она видит как антироссийский «истеблишмент»», — сказал он.

По мнению Эванины, это подтверждается публичной критикой Москвы в адрес Байдена.

Что касается Трампа, по словам Эванины некие «действующие лица» стремятся поддержать его кандидатуру в социальных сетях и на российском телевидении.