Глава Хакасии заразился коронавирусом

32-летний глава Республики Хакасия Валентин Коновалов заразился коронавирусом. Об этом политик рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня у меня подтвердился COVID-19, — написал он. — Нахожусь на самоизоляции, чувствую себя нормально. Работать буду дистанционно, постоянно поддерживаю связь с замами и министрами, совещания планирую проводить в онлайн-режиме».

По данным cайта стопкоронавирус.рф, в Хакасии за сутки было выявлено 75 заболевших COVID-19, всего с начала эпидемии в республике зафиксировано 5373 случая заражения, 57 человек умерли.

14 октября коронавирусом заразился  губернатор Костромской области Сергай Ситников. Из-за этого он перенес свою инаугурацию. 57-летний Ситников рассказал, что чувствует себя хорошо, у него нет температуры и проблем со здоровьем.

| 2020-10-17T15:24:04+04:00 17 октября 2020, 15:24|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss