Глава Хакасии заразился коронавирусом

32-летний глава Республики Хакасия Валентин Коновалов заразился коронавирусом. Об этом политик рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня у меня подтвердился COVID-19, — написал он. — Нахожусь на самоизоляции, чувствую себя нормально. Работать буду дистанционно, постоянно поддерживаю связь с замами и министрами, совещания планирую проводить в онлайн-режиме».

По данным cайта стопкоронавирус.рф, в Хакасии за сутки было выявлено 75 заболевших COVID-19, всего с начала эпидемии в республике зафиксировано 5373 случая заражения, 57 человек умерли.

14 октября коронавирусом заразился губернатор Костромской области Сергай Ситников. Из-за этого он перенес свою инаугурацию. 57-летний Ситников рассказал, что чувствует себя хорошо, у него нет температуры и проблем со здоровьем.