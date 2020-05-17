Глава ФРС полагает, что восстановление экономики США может затянуться до конца 2021 года

Полное восстановление американской экономики от последствий пандемии нового коронавируса может затянуться до конца 2021 года. Такое мнение председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, выразил в интервью телекомпании CBS, отрывок из которого вышел в эфир в воскресенье.

«Эта экономика восстановится. Это может занять время. <…> Это может растянуться до конца следующего года. Мы не знаем наверняка», — сказал Джером Пауэлл.

Полностью интервью будет показано в эфире CBS вечером 17 мая.

«Если предположить, что второй волны коронавируса не будет, думаю, вы увидите, что экономика будет стабильно восстанавливаться в течение второй половины этого года. <…> Чтобы экономика полностью восстановилась, люди должны быть полностью уверены. Возможно, для этого нужно ждать появления вакцины», — добавил глава ФРС.(ТАСС)