Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре подал в оставку.

81-летний функционер подал прошение об отставке на внеочередном исполкоме FFF. Другие члены исполкома приняли его прошение.

В январе Ле Гре, занимавший свой пост с 2011 года, подвергся критике за слова о Зинедине Зидане. Также бывшие сотрудницы FFF обвинили его в непристойном поведении. Вскоре бывший мэр Генгама был отстранен от должности.

В отношении Ле Гре ведется расследование по обвинениям в сексуальных домогательствах. В частности, экс-президент FFF называл одну из коллег «горячей штучкой», просил тренера женской сборной Франции «прикоснуться к нему губами», предлагал сотрудницам секс втроеми называл генсека FFF «большой сукой», отмечая, что ему «полезно трахнуть высокую блондинку». (sports.ru)