Евросоюз не должен лишать возможности въезда россиян, стремящихся избежать мобилизации, считает глава Евросовета Шарль Мишель. ЕС следует проявить «открытость по отношению к тем, кто не хочет дать Кремлю использовать себя», заявил Мишель в интервью онлайн-изданию Politico, данному им на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Думаю, ЕС следует принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических убеждений, — заявил Мишель. — Если в России люди подвергаются опасности из-за своих политических взглядов, из-за того, что они не следуют этому безумному решению Кремля начать войну в Украине, мы должны принять это во внимание».

По мнению главы Евросовета, ЕС необходимо очень быстро скоординировать свои действия при определении своего отношения к «уклонистам» из РФ. (DW)