Власти Беларуси используют нелегальных мигрантов для ведения гибридной войны против Евросоюза, на европейских границах необходимо усилить пограничный контроль. Об этом заявил в пятницу председатель Европарламента Давид Сассоли, находящийся с визитом в Эстонии.

«Безопасность Эстонии, Латвии и Литвы является европейским приоритетом. Нам необходимо усилить контроль на наших европейских границах, от которых зависит безопасность всех граждан Евросоюза. Мы видим, что идет своего рода гибридная война — Беларусь пытается использовать мигрантов в своих интересах. Это позор, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось», — передает его слова портал Эстонского телевидения и радио ERR.

Глава Европарламента указал на необходимость контролировать литовско-белорусскую границу, протяженность которой составляет 700 км. «Агентство ЕС по контролю границ Frontex предоставило Литве дополнительные ресурсы и официальных лиц, но мы могли бы сделать больше. Мы не можем оставлять эту линию открытой для действий Александра Лукашенко», — отметил он. (ТАСС)