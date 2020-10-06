Глава Еврокомиссии самоизолируется после контакта с заболевшим COVID-19

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в понедельник, что решила самоизолироваться после того, как на прошлой неделе контактировала с человеком, у которого диагностирован коронавирус, сообщает Голос Америки.

В прошлый вторник фон дер Ляйен была в Лиссабоне, где провела серию встреч с представителями португальских властей.

В понедельник глава Еврокомиссии написала в «Твиттере», что один из участников этих встреч в воскресенье получил положительный результат анализа на коронавирус.

Фон дер Ляйен также написала, что ее последний анализ дал отрицательный результат, однако до вечера вторника она самоизолируется в своей квартире, расположенной неподалеку от ее офиса в штаб-квартире ЕС в Брюсселе.

Две недели назад президент Европейского совета Шарль Мишель был вынужден отложить саммит лидеров ЕС из-за того, что находился на карантине.