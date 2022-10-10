В новом пакете антироссийских санкций Еврокомиссия разработала меры, которые исключают «лазейки» для их неисполнения.

Как сообщает # со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы разработали восемь пакетов санкций и на примере каждого учились, как закрывать «лазейки» уклонения от них. Мы сейчас выходим с очередным пакетом, предусматривающим меры, как сделать эти уклонения невозможными», сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Таллине.

Она отметила, что все граждане и организации, замеченные в доставке санкционных товаров в Россию, будут попадать в список ЕК.

По ее словам, экспортные запреты ЕС оказали сильное влияние на российскую экономику.