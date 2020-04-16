Глава ЕК признала недостаточность помощи Италии на фоне пандемии

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала тот факт, что Евросоюз оказался неподготовленным к противодействию коронавирусу нового типа (Сovid-19) и не оказал своевременную поддержку Италии, сообщает Агентство Анадолу.

Выступая в Европарламенте (ЕП) глава Еврокомиссии призвала все страны-члены Евросоюза к солидарности.

«Никто не был готов к возникшему кризису и никого не оказалось рядом в тот момент, когда Италия в этом более всего нуждалась. Поэтому я искренне прошу прощения от имени всей Европы»,- сказала Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, на фоне сложившейся ситуации очень важно пересмотреть отношение друг к другу.

«Европа очень быстро осознала тот факт, что ей нужно выступать в защиту каждого, чтобы защитить общие интересы. Лишь вместе — мы сила! Необходимо оставить позади «различия и разногласия». Чтобы уцелеть в этом новом мире нам нужно мужество, доверие и солидарность»,- подчеркнула глава Еврокомиссии.