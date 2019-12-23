Глава Boeing ушел в отставку

Глава американской компании Boeing Деннис Меленберг покидает пост, сообщает CNN.

В 2019 году компания столкнулась с рядом кризисов, включая многочисленные проблемы с самолетом 737 Max и неудачный пуск космического корабля Starliner.

На этой должности Меленберга сменит глава совета директоров Дэвид Кэлхун. Он занимал пост с 2015 года.

В заявлении совета директоров говорится, что смена руководства необходима для восстановления доверия к компании.

Полеты самолета Boeing 737 Max, который должен был стать основным коммерческим самолетом компании, приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух крушений лайнеров этой модели.

Космический корабль, который компания строит для доставки астронавтов НАСА к МКС, оказался неисправен на прошлой неделе во время своего первого в истории полета в космос.

| 2019-12-23T22:02:40+00:00 23 декабря 2019, 23:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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