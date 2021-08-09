Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет очередные экзамены 11 августа.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Абшеронском, Мингячевирском, Шекинском, Бардинском, Гёйчайском, Ширванском, Сабирабадском, Лянкяранском, Джалилабадском и Хачмазском районах.

В пропускном листе указываются дата проведения экзамена, город (район), здание, зал, время начала и время прибытия абитуриента (учащегося) в здание экзамена.

Экзамены начинаются в 10: 00.

За 15 минут до начала экзаменов – в 09:45 регистрация прибывших прекращается. Прибывшие после этого участники к экзамену не допускаются.

Всего на экзаменах ожидается участие 11552 абитуриентов.