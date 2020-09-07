ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам, желающим учиться на архитектора

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к абитуриентами (суббакалаврам), желающим учиться на архитектора.

Как сообщили в Центре, желающие принять участие в экзаменах по способностям для поступления на специальность архитектора, могут распечатать «Пропускной лист на экзамен по способностям» на сайте ГЭЦ.

Отметим, что в конкурсе по приему на специальность «Архитектура» могут принять участие абитуриенты (суббакалавры), набравшие 200 и более баллов на вступительных экзаменах по I группе специальностей, а также получившие удовлетворительную оценку на экзаменах по способностям.

Абитуриенты (суббакалавры) должны сдать экзамен по предмету «изобразительное искусство». Кандидаты, набравшие минимум шесть баллов по 10-балльной шкале, считаются получившими удовлетворительную оценку и получают право участвовать в конкурсе для приема на специальность архитектора.

Абитуриенты (суббакалавры), успешно сдавшие экзамен по способностям, при выборе специальности наряду со специальностью «архитектура» могут указать в электронном заявлении и другие специальности I группы.

Информация по специальностям, требующим особых способностей (в том числе по архитектуре), представлена ​​в специальном выпуске журнала «Абитуриент», вышедшем в 2020 году.(Trend)