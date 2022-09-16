Правительство Германии взяло под свой контроль «дочек» «Роснефти» — Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на сообщение министерства экономики Германии.

По данным издания, компании перейдут в доверительное управление Федеральному сетевому агентству до февраля 2023 года. А само решение вступит в силу сегодня, 16 сентября.

В Минэкономики ФРГ пояснили, что передали Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH под госконтроль, чтобы не прекращать деятельность трех нефтеперерабатывающих заводов в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау. Дело в том, что поставщики важных для НПЗ услуг и клиенты отказывались работать с «Роснефтью», ее дочерними предприятиями в Германии, а также нефтеперерабатывающими заводами с участием российской компании.

Как уточняет Der Spiegel, только на долю Rosneft Deutschland приходится около 12% немецких нефтеперерабатывающих мощностей. Это одна из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих компаний, которая снабжает топливом большую часть северо-восточной Германии. (УНИАН)