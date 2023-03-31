Германия начнет вывод своих войск из Мали в июне 2023 года и закончит его к маю 2024-го. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel.

Отмечается, что бундесвер должен покинуть африканскую страну по истечении срока действия мандата, согласно которому приблизительно 1400 военнослужащих ФРГ пребывали в Мали в составе Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

В феврале 2013 года парламент Германии одобрил планы по отправке немецких войск в Мали. При этом участие армии ФРГ в боевых действиях не предусматривалось.