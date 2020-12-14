Германия вводит самый жесткий локдаун за всю историю страны

«Дорогие граждане, мы все надеялись на дальнейшее продвижение. Но вирус по-прежнему держит нас под контролем. Поэтому, начиная со среды, наша общественная и частная жизнь будет ограничена более жестко, чем когда-либо в истории Федеративной Республики Германии. Ситуация ужасная. Тысячи смертей за неделю и инфекция, которая грозит выйти из-под контроля — мы не можем избежать радикальных мер», — заявил глава государства.