Германия подвергла сомнению способность Венгрии председательствовать в Совете ЕС в следующем году. Как пишет издание Politico, критику в адрес Будапешта высказала министр Европы в правительстве Германии Анна Лурманн.

«У меня есть сомнения в том, насколько Венгрия сможет успешно председательствовать в Совете ЕС», – сказала она. Лурманн напомнила об обвинениях ЕС в адрес Венгрии в нарушении верховенства закона и нерешительности Будапешта в отношении поддержки Украины в конфликте против России.

Издание отмечает, что сомнения, высказанные Германией, «подливают масла в зарождающиеся разговоры» о том, будет ли ЕС отказывать Будапешту в его праве занять пост председателя в Совете ЕС. «Эти замечания придают мощный голос тому, что до сих пор было в основном теоретической болтовней о блокировании или сдерживании предстоящего председательства Венгрии», — отмечается в статье.

Планируется, что Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС во второй половине 2024, что даст ей ключевую роль в координации политической работы в сообществе.

Председательство в Совете ЕС ротируется между странами Евросоюза каждые шесть месяцев

Ранее стало известно, что Европарламент намерен принять резолюцию, чтобы лишить Венгрию права председательства в ЕС во второй половине 2024 года. Но это решение не обязательно к выполнению и не содержит конкретных указаний на то, что можно было бы сделать.