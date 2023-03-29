Правительство Германии предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 12 млрд. евро.

Как сообщает «Reuters», Бюджетный комитет Бундестага дал «зеленый свет» в ответ на запрос Министерства обороны и МИД Германии и разрешил внебюджетные расходы.

Сообщается, что эти расходы включают выплату 3,2 млрд евро в 2023 году и кредитные линии на сумму 8,7 млрд евро в период с 2024 по 2032 год.

Три политика, представляющие коалиционное правительство в комитете, сообщили «Reuters», что на эти финансовые средства Украина сможет закупать оружие напрямую при поддержке правительства Германии.

Отметим, что, по информации МИД Германии, после начала российско-украинской войны Берлин оказал помощь Киеву на более чем 14,2 млрд евро.