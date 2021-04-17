Германия  потратила €12 млрд. на участие в миссии в Афганистане

Германия в период c 2001 по 2020 год потратила €12 млрд на участие в миссии в Афганистане. Об этом сообщило в субботу агентство DPA со ссылкой на ответ МИД ФРГ на парламентский запрос Левой партии.

Самые большие траты приходятся на период с 2010 по 2012 годы, когда в Афганистане были дислоцированы около 5 тыс. германских военнослужащих.

При этом в статистике не учтены средства, которые ФРГ переводит ежегодно на гуманитарные и инфраструктурные проекты. Из этих денег за почти два десятилетия в стране было проложено или отремонтировано 1,4 тыс. километров дорог, были построены 293 школы и 51 больница, говорится в материале.

НАТО собирается начать вывод своих войск из Афганистана 1 мая и завершить его к осени 2021 года.

Германский контингент в Афганистане насчитывает около 1 тыс. военнослужащих.

| 2021-04-17T09:57:29+04:00 17 апреля 2021, 11:01|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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