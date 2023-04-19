Украина получила вторую из четырех обещанных Берлином систем противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом в среду сообщило издание Der Spiegel.

По его информации, поставка системы состоялась несколько дней назад — примерно 16 апреля. Кроме того, на Украину, как пишет Der Spiegel, были доставлены 16 единиц боеприпасов. Оставшиеся две системы ПВО IRIS-T, обещанные Киеву правительством ФРГ, должны быть доставлены к началу 2024 года, резюмирует издание. При этом Der Spiegel уточнил, что они пока не изготовлены.

В то же время Украина, по данным журнала, запросила дополнительные системы вооружений. Всего власти ФРГ ранее обещали Украине передать четыре системы IRIS-T SLM. Одна из них уже была поставлена осенью прошлого года.