Глава МИД Германии Анналена Бербок обсудит в Киеве тему поставки вооружений в Украину. Об этом заявила представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе, ее слова приводит РИА «Новости».

«Украинское правительство в прошлые недели все время обозначало эту позицию, которая, конечно, станет частью переговоров министра иностранных дел в Киеве. Помимо прочего – разговор об этих разных оценках и требованиях, ожиданиях», — сказала она.

По словам Зассе, позиция федерального правительства неизменна и заключается «в проведении ограничительной политики импорта вооружений», но при этом кабмин ФРГ оказывает поддержку в других сферах, связанных с армией.