Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила, что США поддержат передачу Германией Украине танков Leopard 2.

«Это также было подтверждено во время моего визита в Вашингтон, во время всех дискуссий в Государственном департаменте, Конгрессе и Сенате. Наши партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства. Мы не должны покидать Украину. Вам нужны танки», — написала Штрак-Циммерман.

7 декабря в СМИ была информация, что Вашингтон снимает «танковое эмбарго», и если Берлин хочет передать танки Украине, то может это сделать. Уточняется, что США не просили Германию осуществлять такие поставки. (УНИАН)