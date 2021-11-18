Власти ФРГ не заключали с Александром Лукашенко никаких договоренностей в вопросе об урегулировании кризиса с мигрантами на польско-белорусской границе. «Ситуация на границе — это европейская проблема, в которой Германия действует не в одиночку», — подчеркнул в беседе с агентством Reuters в четверг, 18 ноября, неназванный источник в правительстве ФРГ.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что Минск обязался содействовать возвращению на родину 5000 мигрантов, если Европейский Союз создаст для 2000 беженцев гуманитарный коридор, чтобы те могли попасть в Германию. По словам Эйсмонт, такой вариант был предложен в ходе первого разговора Лукашенко с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель. (DW)