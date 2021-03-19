Германия намерена возобновить применение вакцины AstraZeneca

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан рассказал о решении властей страны возобновить применение препарата англо-шведской компании AstraZeneca в рамках кампании по вакцинации от коронавируса нового типа. Об этом сообщает Frankfurter Rundschau.

Он отметил, что в ФРГ готовы возобновить использование препарата с пятницы, 19 марта.

«Наша общая цель — цель всех 16 федеральных земель — чтобы уже завтра в течение дня начать прививать препаратом AstraZeneca», — уточнил Шпан.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) заявило, что преимущества вакцины от AstraZeneca перекрывают ее побочные эффекты. В четверг, 18 марта, он подтвердил безопасность препарата.

Ряд европейских стран приостановил вакцинацию препаратом компании AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов. («Газета.Ru»)

| 2021-03-19T00:15:35+04:00 19 марта 2021, 04:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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