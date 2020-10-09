Германия готовится к новым мерам против коронавируса

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и бургомистры 11 крупных городов Германии договорились о дальнейших мерах по сдерживанию распространения коронавируса. Если число новых случаев инфицирования в течение 7 дней превысит 50 на 100 000 жителей, возможно введение дополнительных ограничений на количество участников мероприятий, в том числе торжественных событий, и при необходимости — введение комендантского часа и ограничение на продажу алкоголя в отдельных городах.

«Если это вообще возможно, то мы не хотим снова приостанавливать экономическую и общественную жизнь, как это было необходимо весной», — заявил Ангела Меркель, но подчеркнула, что увеличение числа инфекций в городах вызывает озабоченность. «В больших городах и пригородах мы сможем увидеть, сможем ли мы удержать пандемию под контролем или нет», — подчеркнула канцлер ФРГ. «Летом все прошло хорошо, но теперь мы снова видим тревожную картину». (DW)