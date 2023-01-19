Германия полностью перестала зависеть от импорта энергоресурсов из России, заявил в интервью британской медиакомпании BBC в четверг, 19 января, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. По его словам, Германия полностью диверсифицировала свою энергетическую инфраструктуру и нашла новые источники энергии после вторжения России в Украину. «Да, конечно, Германия по-прежнему зависит от импорта энергоносителей, но сегодня уже не от импорта из России, а от мировых рынков», — подчеркнул Линднер.

Власти ФРГ в рамках диверсификации энергетической инфраструктуры возобновили работу угольных электростанций, отложили планы закрытия трех оставшихся в стране АЭС, нарастили импорт газа не из России и создали дополнительные хранилища для топлива, импортируемого из Норвегии, США и других стран. Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Линднер особо подчеркнул строительство в рекордные сроки терминала для приема СПГ. «Это лишь один пример огромных изменений в политике Германии», — сказал министр.

«Мы поняли, что должны повысить нашу конкурентоспособность после эпохи канцлера Меркель. Та эпоха была сосредоточена на сильных сторонах прошлого, а сейчас мы развиваем сильные стороны будущего», — заявил Кристиан Линднер. (DW)