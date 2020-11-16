Геополитические оттенки Карабахской проблемы

«Надеемся, что мы больше не будем употреблять такое выражение, как «нагорно-карабахский конфликт» — да, приблизительно так выразился на днях российский президент.

Признаться, мы также надеемся на это, не меньше, чем российский президент Путин.

В принципе, от итогов этой тридцатилетней войны у каждой стороны есть свои ожидания.

Понятно, что обе стороны -непосредственных участников (азербайджанцев и армян) — устраивает победный конец этого конфликта – да, азербайджанцы победным завершением называют возвращение всех оккупированных территорий и восстановление собственной территориальной целостности. Армяне же победой для себя считают захват очередной части наших земель. Для России же, конец войны, ее полное завершение еще не победа, ее устраивает продолжение этого противостояния, нежели его завершение, потому что каждый конфликт в этом мире, не считая, конечно, сугубо социальных, есть порождение каких-то геополитических планов или же противоречий.

Таким является и карабахский конфликт. Мы тут не будем вдаваться в детали этой тридцатилетней военной эпопеи. Нет, только напомним такую интересную деталь, что несколько месяцев назад, когда начались столкновения в Товузском направлении Азербайджана, мы впервые о карабахской проблеме заговорили в контексте чисто энергетической войны.

Теперь происходит то же самое: да, создается такое впечатление, что все российские авторы договорились между собой и хором говорят и пишут только об энергетической или геополитической составляющей этой сложной проблемы.

Слышны разговоры о том, что период правления нового американского президента будет довольно трудным и холодным для России.

Конечно, мы пока не располагаем какими-то аргументами полностью подтверждающими или отрицающими подобные высказывания. Добавим только то, что даже сами российские авторы утверждают, что перспектива северных российских газовых проектов теперь находится под угрозой. В свое время президент Дональд Трамп иронизировал по этому поводу и говорил, что мы тратим миллиарды для того, чтобы уберечь Европу от российской угрозы, а сами европейцы платят такую же сумму, чтобы покупать у России газ и нефть!

Джозеф Байден, следующий президент США, намерен положить конец такому противоречивому дуализму — симбиозу: с Россией или будут вместе дружить, или же вместе враждовать, тут третьей позиции не будет.

Как уже заметили, и карабахский вопрос не лишен геополитического содержания и смысла. Мы вернули основную часть наших оккупированных территорий, но не только подвигами и храбростью наших славных солдат и офицеров, но и благодаря определенным уступкам. Россия получила мандат для размещения на наших территориях своих миротворцев.

Понятно, что это является своеобразным рычагом, чтобы повлиять на нашу политику – отныне мы некоторые аспекты своей политики, особенно, касающиеся ее западного направления, вынуждены будем синхронизировать с российской политикой. Тут остается надеяться только на то, что мир меняется и вместе с ним меняется и российская политика.

Кроме того, теперь ситуация иная, как это было, скажем, двадцать лет тому назад. Помнится, что вопрос о российских миротворцах мог бы реализоваться еще 1994-м году, когда мы подписали первое соглашение о прекращении огня. Возможно, еще тогда мы вернули бы часть наших оккупированных территорий. Но мы тогда отказались от продолжения войны, и, по моему мнению, приняли верное решение.

Во-первых, у нас тогда еще не было сильной армии и сильного государства. Во-вторых, тогда география конфликта была не в нашу пользу – армяне оккупировали не только Нагорный, но и существенную часть равнинного Карабаха. В-третьих, тогда еще не было турецкого фактора – теперь Анкара полностью поддерживает все наши устремления и наше правое дело.

Поэтому мы верно поступили, только теперь подписав трехстороннее соглашение. А так, впереди еще много неясностей и сложностей – и мы, как нация и как государство, должны рассчитать все риски и все форс-мажорные ситуации. Если сумеем, тогда наконец -то дойдем до победного финала, преодолев, оставив позади все коварные геополитические замыслы и планы…