Общие боевые потери России с начала войны в Украине ориентировочно составили более 12 тысяч военных, 317 танков, 49 самолетов и 81 вертолет. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Согласно данным Генштаба, с 24 февраля по 9 марта потери россиян составляют:
• личного состава – более 12 тысяч человек,
• танков ‒ 317,
• ББМ – 1070,
• артиллерийских систем –120,
• РСЗО — 56,
• средств ПВО – 28,
• самолетов – 49,
• вертолетов – 81,
• автомобильной техники — 482,
• корабли/катера — 3,
• цистерн с ГСМ – 60,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.