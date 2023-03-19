Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс прибыл в воскресенье в Багдад. Визит генсека альянса продлится два дня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства нефти Ирака Асема Джихада.

«Аль-Гайс прибыл сегодня в Багдад с двухдневным визитом. По приглашению заместителя премьер-министра по вопросам энергетики, министра нефти Хайяна Абдель Гани», — отметил Джихад.

3 апреля этого года запланировано заседание мониторингового комитета ОПЕК+, а общая встреча объединения назначена на 4 июня.