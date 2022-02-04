Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится в субботу с представителями руководства КНР, возможны контакты с другими мировыми лидерами. Об этом сообщила в пятницу на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Эри Канеко, передает ТАСС.

«Завтра он посетит ланч для глав государств, который организует Си Цзиньпин, и, как ожидается, встретится с руководством КНР, а также и другими лидерами, которые прибыли на Олимпиаду», — сказала она.

Канеко не уточнила, с кем именно Гутерриш проведет встречи, отметив, что окончательный график генерального секретаря прорабатывается.