Генсек ООН прокомментировал предстоящую аннексию Западного берега Иордана

Аннексия Израилем территорий на Западном берегу реки Иордан станет серьезнейшим нарушением международного права, подорвет перспективы новых переговоров, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.

«Я обращаюсь к вам сегодня с глубоким чувством обеспокоенности по поводу меняющейся ситуации в Израиле и Палестине. Мы переживаем переломный момент. Угроза Израиля аннексировать части оккупированного Западного берега встревожила палестинцев, многих израильтян и международное сообщество в целом», — сказал Гутерреш.