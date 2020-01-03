Генсек ООН призвал США и Иран не допустить новой войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров Соединенных Штатов и Ирана проявить максимальную сдержанность для недопущения очередной войны в зоне Персидского залива, передает ТАСС.

Гутерриш сделал данное заявление после убийства командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС. Пентагон взял на себя ответственность за убийство. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.