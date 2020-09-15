Генсек ООН призвал Россию и США скорее договориться о продлении СНВ-3

Генсек ООН Антониу Гутерреш настоятельно призывает Россию и США договориться скорее о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на полные пять лет.
Действие договора истекает в феврале 2021 года, и он может быть продлен не более, чем на пять лет.
Продление СНВ-3 на полные пять лет – сейчас один из наиболее неотложных приоритетов в области разоружения и международной безопасности. Оно будет гарантировать, что поддающиеся проверке ограничения двух крупнейших ядерных арсеналов мира сохраняются», — сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.
По его словам, продление СНВ-3 на пять лет даст время, чтобы заложить основу для переговоров по новым соглашениям в этой сфере, в том числе — с другими странами, обладающими ядерным оружием.
«Я приветствую недавние переговоры между Соединенными Штатами и Российской Федерацией в Вене и настоятельно призываю обе стороны договориться о скорейших шагах для продления действия договора на полные пять лет», — заявил генсек ООН.
| 2020-09-15T13:16:18+04:00 15 сентября 2020, 14:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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