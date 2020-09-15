Генсек ООН призвал Россию и США скорее договориться о продлении СНВ-3

Действие договора истекает в феврале 2021 года, и он может быть продлен не более, чем на пять лет.

Продление СНВ-3 на полные пять лет – сейчас один из наиболее неотложных приоритетов в области разоружения и международной безопасности. Оно будет гарантировать, что поддающиеся проверке ограничения двух крупнейших ядерных арсеналов мира сохраняются», — сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.

По его словам, продление СНВ-3 на пять лет даст время, чтобы заложить основу для переговоров по новым соглашениям в этой сфере, в том числе — с другими странами, обладающими ядерным оружием.