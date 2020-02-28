Генсек ООН призвал немедленно прекратить огонь на северо-западе Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает к немедленному прекращению огня на северо-западе Сирии в свете последней эскалации, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что 33 турецких военных погибли в сирийском Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск
«Генеральный секретарь с глубокой обеспокоенностью следит за эскалацией на северо-западе Сирии и сообщениями о десятках турецких солдат, убитых в результате авиаудара», — сказано в сообщении.
«Генеральный секретарь вновь призывает к немедленному прекращению огня и выражает особую обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц от эскалации боевых действий», — отмечается в заявлении.(РИА Новости)
| 2020-02-28T10:20:48+00:00 28 февраля 2020, 11:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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