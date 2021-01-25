Генсек ООН предупредил о риске роста смертности в мире от COVID-19

Промедление с распространением вакцин, а также мутация коронавируса могут привести к большей смертности от вызываемого инфекцией заболевания COVID-19. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на мероприятии «Давосская повестка дня». Трансляцию велась на странице форума в Twitter.

«Существует реальная угроза мутаций вируса в более заразные и смертоносные варианты, которые могут быть устойчивы к существующим вакцинам», — отметил он.

Гутерриш призвал страны, разработавшие вакцину, значительно нарастить производство препарата и обеспечить их всеобщую доступность.

По его словам, вакцины быстро появляются в развитых странах, а беднейшим странами мира их не достается. Как добавил генсек ООН, ошибочным будет заключение, что вакцинация граждан богатых стран приведет к эпидемической безопасности. (iz.ru)